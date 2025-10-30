Benzine zam var mı? 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları..
30 Ekim 2025 Perşembe
30 Ekim 2025 Perşembe günü, sürücüler benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatları, dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru ve vergi düzenlemeler sebebiyle değişiyor. Peki, Benzine zam var mı? İşte, 30 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları..
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlar gündemde yerini almaya devam ediyor.
Milyonlarca sürücü “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “LPG'ye zam geldi mi?” gibi soruları gündeme getirdi.
BENZİNE ZAM VAR MI?
Son olarak 25 Ekim'de motorine 3,04 TL'lik zam gelmişti. Zammın ardından yeni bir artış daha yaşandı. Benzinin litresine 85 kuruşluk zam bekleniyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.34 TL
Motorin: 55.44 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 55.31 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA:
Benzin: 53.17 TL
Motorin: 56.46 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR:
Benzin: 53.52 TL
Motorin: 56.77 TL
LPG: 27.53 TL
