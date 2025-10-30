Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur mücadelesi bu kez Şanlıurfa’ya taşınıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmada Karaköprü Belediye Spor, kendi sahasında Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu!

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir netlik kazandı. Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Karaköprü Belediye Spor ise tarihi bir maça çıkıyor. 

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 1. Resim

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Karaköprü Belediye Spor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Faruk Çelik Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 2. Resim

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. turda Şanlıurfa’da devam ediyor. Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor karşılaşması, 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak.

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 3. Resim

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre maçta Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Harun Reşit Güngör üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdal Yılmaz olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

