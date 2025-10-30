Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!

Karaköprü - Rizespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir netlik kazandı. Süper Lig’de iyi bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Karaköprü Belediye Spor ise tarihi bir maça çıkıyor.

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Karaköprü Belediye Spor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Faruk Çelik Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 3. turda Şanlıurfa’da devam ediyor. Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor karşılaşması, 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak.

KARAKÖPRÜ - RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre maçta Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Mert Bulut ve Harun Reşit Güngör üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdal Yılmaz olacak.