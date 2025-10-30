Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor

Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin gözü Esenler Erokspor - Ağrı SK mücadelesine çevrildi. Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir sorgulanmaya başlandı.

Esenler Erokspor kupada ilerleyerek moral kazanmak istiyor. Teknik ekibin genç oyunculara şans vereceği tahmin edilirken, takımın hedefi galibiyet olacak. Ağrı 1970 SK cephesinde ise tüm gözler sürpriz bir galibiyete çevrildi. Peki, Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor - 1. Resim

ESENLER EROKSPOR - AĞRI SK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Esenler Erokspor ile Ağrı 1970 SK arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar stat tribünlerinden takip edebilecek.

Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor - 2. Resim

ESENLER EROKSPOR - AĞRI SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor ile Ağrı 1970 SK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi, 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak, mücadelede Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep FK - Karabük İY maçı hangi kanalda? ZTK 3. eleme turunda mücadele ediyorlar - HaberlerGaziantep FK - Karabük İY maçı hangi kanalda? ZTK 3. eleme turunda mücadele ediyorlarZiraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları hangi kanalda, saat kaçta? Takvim belli oldu - HaberlerZiraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları hangi kanalda, saat kaçta? Takvim belli oldu30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde - Haberler30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemdeGalatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbiler başlıyor! - HaberlerGalatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbiler başlıyor!Gelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu oldu - HaberlerGelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu olduÖğretmenler günü ne zaman, kaç gün kaldı? - HaberlerÖğretmenler günü ne zaman, kaç gün kaldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...