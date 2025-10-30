Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor

Esenler Erokspor kupada ilerleyerek moral kazanmak istiyor. Teknik ekibin genç oyunculara şans vereceği tahmin edilirken, takımın hedefi galibiyet olacak. Ağrı 1970 SK cephesinde ise tüm gözler sürpriz bir galibiyete çevrildi. Peki, Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ESENLER EROKSPOR - AĞRI SK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Esenler Erokspor ile Ağrı 1970 SK arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Esenler Erokspor - Ağrı SK maçı herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar stat tribünlerinden takip edebilecek.

ESENLER EROKSPOR - AĞRI SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor ile Ağrı 1970 SK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi, 30 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak, mücadelede Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.