Haberler > Haberler > Gelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu oldu

Gelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'nın yarışmacılarından Miyase Türkel, babası Ziya Apaydın'dan gelen acı haberle sarsıldı. Kalp krizi geçiren babasına acilen stent takılan ve anjiyo uygulandığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, Miyase Türkel'in babası Ziya Apaydın'ın kim olduğu sorusuna cevap aramaya başladı.

Kanal D'nin popüler programı Gelinim Mutfakta'da duygular anlar ekranlara taşındı. Yarışmacı Miyase Türkel, babası Ziya Apaydın'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı. 

Babasıyla ilgili haberi alır almaz Miyase gözyaşlarına boğuldu. Tuğba Duman ve programın sunucu Aslı Hünel Miyase'yi teselli ederken, kalp krizi geçiren Ziya Apaydın'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Son durumuna ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. 

Gelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE'NİN BABASI ZİYA APAYDIN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Miyase Türkel'in babası Ziya Apaydın'ın kalp krizi geçirerek hastanede yoğun bakım alındığı bildirildi.

Ziya Aydın hakkında çıkan ölüm iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda hayatta olduğu açıklandı. Anjiyo operasyonu geçiren ve kalp damarlarına stent takılan Miyase Türkel'in babası Ziya Apaydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gelinim Mutfakta Miyase'nin babası Ziya Apaydın kimdir, öldü mü? Detaylar merak konusu oldu - 2. Resim

Miyase’nin abisi Tayfun, “Babamın durumu aynı, anjiyoya alacaklar şimdi. Aslında geceden kalp krizi geçirmiş ama fark etmemiş. Ben babamı bahçede buldum. Şu an hastaneden bağlanıyorum. Tüm akrabalarımız burada. Stent takıldı ve şu an değerleri biraz yüksek. Normalinden 4 kat daha yüksekmiş. Dua ediyoruz. Daha fazla konuşamayacağım” dedi.

