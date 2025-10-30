Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor
Kanal D, Dizi, Yeni Bölüm, Reyting, Cumartesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının ses getiren yapımlarından Güller ve Günahlar her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak edilirken yeni bölüm için de heyecanlı bekleyiş başladı.

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor sorgulanıyor. Kısa sürede reytinglerde zirveye yerleşen dizi, yeni bölümüyle bu hafta da çok konuşulacak!

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - 1. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR NE ZAMAN?

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Güller ve Günahlar cumartesi günü yayınlanacak.

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - 2. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi, her cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın saati ise 20.00 olarak açıklandı.

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - 3. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar’ın merakla beklenen 4. bölümü 1 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek. Yeni bölümde Berrak’ın komadan uyanmasıyla birlikte hikayede tüm dengeler değişecek.

Güller ve Günahlar ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - 4. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Reytinglerde zirveye yerleşen Güller ve Günahlar, her cumartesi akşamı 20.00’de Kanal D’de yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünde, Kader’in babasının kim olduğu sırrı çözülmeye başlayacak.

