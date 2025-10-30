Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında? Gebze'de çöken binadan kurtuldu

- Güncelleme:
Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında? Gebze&#039;de çöken binadan kurtuldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim sabah saatlerinde çöken apartmandan sağ çıkarılan Dilara Bilir’in kimliği ve olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Bölgede yürütülen soruşturma ve resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Gebze'de çöken binadan sağ kurtulan tek isim Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu vatandaşların gündeminde yer aldı.

Mevlana Mahallesi’ndeki yedi katlı binanın çökmesi sonrası yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Çöken binadan sağ kurtulan Dilara Bilir kimdir araştırılıyor.

DİLARA BİLİR KİMDİR?

Enkazdan sağ kurtarılan kişinin Bilir ailesinin en büyük çocuğu Dilara Bilir olduğu açıklandı. Olay yerinden ve hastaneden aktarılan bilgilere göre Dilara, ekiplerin enkaz altındaki iletişimi sonrası kontrollü biçimde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında? Gebze'de çöken binadan kurtuldu - 1. Resim

DİLARA BİLİR KAÇ YAŞINDA?

Yetkililerin bilgilendirmesine göre Dilara Bilir 18 yaşında. Çökme anında aile üyeleriyle aynı evde bulunduğu, kurtarma ekiplerinin yaklaşık sekiz saatlik çalışma sonunda kendisine ulaştığı aktarıldı.

Olayın ardından yapılan basın açıklamalarında aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dilara Bilir kimdir, kaç yaşında? Gebze'de çöken binadan kurtuldu - 2. Resim

DİLARA BİLİR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneden yansıyan bilgilere göre Dilara Bilir’in genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Gün içinde yapılan ziyaretlerde bilincinin açık olduğuna vurgu yapıldı.

Yetkililer, psikososyal destek sürecinin de sağlık takibiyle birlikte yürütüleceğini belirtiyor. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, çevredeki bazı binalar tedbiren boşaltıldı ve teknik kontroller planlandı.

