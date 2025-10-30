Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde

- Güncelleme:
30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde
Futbol, Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Serie A, İspanya Kral Kupası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün yaşanıyor. 30 Ekim Perşembe günü Süper Lig'e verilen arada Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları olacak. Bu kapsamda İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları da futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. İşte bu akşam oynanacak tüm maçlar...

Futbolseverler ekran başına geçti. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 30 Ekim Perşembe günü, Türkiye Kupası'nın yanı sıra İtalya Serie A, İspanya Kral Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları da futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç takvimi...

30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde - 1. Resim

30 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Ekim 2025 Perşembe günü Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor, Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR), 1926 Bulancakspor - Iğdır FK karşılaşması olacak.

30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde - 2. Resim

İTALYA - SERİE A

20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde - 3. Resim

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

18:15 Damac FC - Al Fateh

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Kholood - Neom SC

30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde - 4. Resim

30 EKİM ZTK MAÇLARI

Türkiye Kupası 3.Tur

13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)

13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)

18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)

20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

