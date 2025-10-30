30 Ekim bugün hangi maçlar var? Maç takvimi gündemde
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün yaşanıyor. 30 Ekim Perşembe günü Süper Lig'e verilen arada Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları olacak. Bu kapsamda İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları da futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. İşte bu akşam oynanacak tüm maçlar...
30 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
30 Ekim 2025 Perşembe günü Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor, Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR), 1926 Bulancakspor - Iğdır FK karşılaşması olacak.
İTALYA - SERİE A
20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
18:15 Damac FC - Al Fateh
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)
20:30 Al Kholood - Neom SC
30 EKİM ZTK MAÇLARI
Türkiye Kupası 3.Tur
13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)
13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK
14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)
18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)
20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)