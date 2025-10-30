Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 98,2 değerini aldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde 98 iken ekimde yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu. Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 83,6'ya geriledi.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ DE ARTTI 

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,3 azalarak 110,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,7 yükselişle 113,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 azalışla 83,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,198,2
Kasım101,597,695,497,2 
Aralık99,798,496,598,9 
Kaynak: Anadolu Ajansı

