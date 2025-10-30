Ukraynalı komutandan ülkeyi ayağa kaldıran paylaşım! Askeri haritaları böyle sergiledi

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetleri Komutanı Albay Valentin Manko’nun masasının üzerinde askeri haritalar dururken çektiği fotoğrafları paylaşması üzerine sosyal medyada tepki yağdı.

Komutanın köpeğiyle çekilen fotoğrafta, masanın üzerindeki askeri haritalar ve üzerindeki işaretlemeler açıkça görülürken, paylaşım kısa süre içinde silindi.

Söz konusu fotoğraflar, düşmana kritik bilgiler sağladığı gerekçesiyle büyük tepki toplarken, bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle fotoğraflar paylaşmak düşmana yardımcı olmaktır" ifadelerine yer verdi.

TEPKİLERİ 'ABARTI' OLARAK NİTELEDİ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Manko, tepkileri ‘abartı’ olarak niteleyerek fotoğraflarda görülen belgelerin 'gizli operasyon planları değil, eski eğitim materyalleri' olduğunu savundu.

Bazı milletvekilleri ve askeri yorumcular Albay Manko’nun görevden geçici olarak alınması ve iç soruşturma başlatılması çağrısında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı görüntülerde herhangi bir gizli bilginin bulunup bulunmadığının incelendiğini bildirdi.

RUSYA'DA BARAJA DRON SALDIRISI

Aynı esnada Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir baraja düzenlediği büyük çaplı dron saldırısıyla gündeme geldi. Cuma ve cumartesi günü düzenlenen saldırılar sonucunda bir baraj ağır hasar gördü. Bölgede acil durum ilan edildi.