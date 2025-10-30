Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep FK - Karabük İY maçı hangi kanalda? ZTK 3. eleme turunda mücadele ediyorlar

- Güncelleme:
Gaziantep FK - Karabük İY maçı hangi kanalda? ZTK 3. eleme turunda mücadele ediyorlar
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 3. eleme turuyla sürüyor. Gaziantep FK ile Karabük İdmanyurdu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor.

Gaziantep FK ile Karabük İdmanyurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takviminin son açıklamasına göre maçın günü, saati ve yayın kanalı netlik kazandı. Tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmada kazanan takım bir üst tura yükselecek.

GAZİANTEP FK - KARABÜK İY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Karabük İdmanyurdu arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, A Spor’un Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz izlenebilecek. Yayın, hem televizyon hem de çevrim içi platformlarda futbolseverlerle buluşacak.

A Spor, Türkiye Kupası maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran ana kanal konumunda. İzleyiciler, maçı Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan da takip edebilecek.

GAZİANTEP FK - KARABÜK İY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu mücadelesi 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma, Gaziantep’in ev sahipliğinde Kalyon Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak kupada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

TFF tarafından açıklanan takvime göre üçüncü tur maçlarının tamamı 28-30 Ekim tarihleri arasında oynanıyor. Gaziantep FK-Karabük İY maçı, günün öne çıkan karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

