Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı
