TOKİ 500 bin sosyal konut e-Devlet başvuru ekranı ne zaman açılacak?

TOKİ, Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçireceği "Yüzyıl Konut Projesi" ile tarihin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyor.

Projede 55 metrekarelik 1+1 dairelerin dışında 65 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler yer alacak. Konut fiyatları ve aylık taksitler ise İstanbul ile diğer Anadolu illerine doğru göre değişiklik gösterecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

TOKİ sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet üzerinden yapılacak.

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLARA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projede başvuruda bulunmak için 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması zorunludur. Başvuru sahiplerinin eşleri be çocuk dahil, üzerinde tapu kaydı olmaması şartı aranacak. Hane halkının aylık net geliri İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalı. Ancak şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartına tabi olmayacak.

Başvurular, adrese dayalı kayıt sistemine göre yapılacak ve başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl boyunca ilgili adreste ikamet şartı aranacak. Emekliler ile deprem bölgesi illerinde başvurular için ise nüfusa kayıtlı olma ya da en az 1 yıl ikame etme şartı aranıyor.