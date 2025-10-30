Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'de yeniden görüldü! Bolu'da 'deli dana' vakası ortaya çıktı!

Türkiye'de yeniden görüldü! Bolu'da 'deli dana' vakası ortaya çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de yeniden görüldü! Bolu&#039;da &#039;deli dana&#039; vakası ortaya çıktı!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavi altına alındı.

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı.

Türkiye'de yeniden görüldü! Bolu'da 'deli dana' vakası ortaya çıktı! - 1. ResimHastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi.

Türkiye'de yeniden görüldü! Bolu'da 'deli dana' vakası ortaya çıktı! - 2. Resim

Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtirafçı oldu mu? Rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'ten açıklama var3 kez etkin pişmanlık ifadesi vermişti! İş adamı Adem Soytekin'e bir tutuklama daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtirafçı oldu mu? Rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'ten açıklama var - GündemMuhittin Böcek sessizliğini bozduTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Nihai rapor safhasındayız - Gündem"Nihai rapor safhasındayız"15 Temmuz Şehitler Köprüsü para basıyor! Geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı - Gündem15 Temmuz Şehitler Köprüsü para basıyor!3 kez etkin pişmanlık ifadesi vermişti! İş adamı Adem Soytekin'e bir tutuklama daha - GündemAdem Soytekin için bir tutuklama daha!Savunma sanayiinin vurucu gücü! Yerli üretim robotlar ALTAY Tankı için çalışıyor - GündemSavunma sanayiinin vurucu gücü! Yerli üretim robotlar ALTAY Tankı için çalışıyorAntalya Büyükşehir ve Finike Belediyesi'nde 3,7 milyon liralık çevre cezası! - GündemAntalya ve Finike Belediyesi'ne milyonluk ceza!
Sonraki Haber Yükleniyor...