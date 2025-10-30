Türkiye Gazze’de İDDEF sahada; savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı

Gazze Sivil Savunması’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, özellikle en büyük yıkımın yaşandığı Han Yunus ve Refah bölgelerinde yoğunlaşıyor. Enkaz kaldırma ve moloz temizleme faaliyetlerine destek veren İDDEF ekipleri, bir yandan sokakları yeniden açıyor diğer yandan ise barınma, gıda, eğitim ve geçim kaynaklarını ayağa kaldırmak için yoğun çaba gösteriyor.

İDDEF’in katkı sunduğu bu süreç, kısa vadeli yardımların ötesine geçerek, kalkınma odaklı kalıcı bir yeniden inşa hamlesine dönüşmüş durumda.

İDDEF ekipleri, yerel sivil savunma kurumlarıyla birlikte hareket ederek savaşın yıktığı altyapıyı ayağa kaldırmak, şehirleri yeniden yaşanabilir hale getirmek için çalışıyor.

Gazze’de yıllardır kesintisiz faaliyet yürüten kuruluşlar arasında yer alan İDDEF, Türkiye’nin insani yüzünü temsil eden bir dayanışma hattı oluşturuyor. Kurumun bölgede yürüttüğü çalışmalar, savaş sonrası dönemde toplumsal hayatın yeniden canlanmasına somut katkılar sağlıyor.

Çalışmalara destek olmak isteyen vatandaşlarımız kurumun resmi web sitesi olan iddef.org’tan online bağış yaparak Gazze'nin yeniden kalkınması sürecine destek olabiliyor.