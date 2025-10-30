Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şırnak Emniyetinde görev değişimi! 5 yeni atama oldu

Şırnak Emniyetinde görev değişimi! 5 yeni atama oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak Emniyetinde görev değişimi! 5 yeni atama oldu
Şırnak, Emniyet, Görev Değişimi, Atama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde çok sayıda birim ve ilçe müdürlüğünü kapsayan ara atamalar gerçekleştirildi. 6 ilçe emniyet müdüründen 5’inin görev yeri değişti, bazı şube müdürlüklerine de yeni isimler atandı.

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, teşkilat içinde kapsamlı bir görev değişikliğine imza attı. Çocuk Şube Müdürlüğü görevine Tülay Kılıçkaya atandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Merkez Özel Güvenlik ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne atandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü olarak Emre Tufan görevlendirildi.

İdil İlçe Emniyet Amiri Özkan Aydın, Silopi İlçe Emniyet Müdürü oldu.

KOM Şube Müdürü Özgür Seyhan, İdil İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla uzman Başkomiser Ali Yakut Atandı.

Uludere İlçe Emniyet Amiri Ali Karadoğan, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliğine, Beytüşşebap İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akın ise Uludere İlçe Emniyet Amirliği görevine atandı.

Şehit Polis Mehmet İşler Polis Merkezi Amiri Aykut Aktepe, Güvenlik Şube Müdürlüğüne atandı. Arif Kamil Eşki, İnsansız Hava Aracı Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: 'Aile' güveniyle hesaplarını ele geçiriyorlar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Gazze’de İDDEF sahada; savaş sonrası kalkınma seferberliği başladı - GündemTürkiye Gazze’de İDDEF sahada; savaş sonrası kalkınma seferberliği başladıMSB duyurdu! İşte 20 adet Eurofighter için ödenecek tutar - Gündemİşte 20 adet Eurofighter'ın maliyetiTürkiye'de yeniden görüldü! Bolu'da 'deli dana' vakası ortaya çıktı! - GündemBir ilde 'deli dana' vakası ortaya çıktı!İtirafçı oldu mu? Rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'ten açıklama var - GündemMuhittin Böcek sessizliğini bozduTBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Nihai rapor safhasındayız - Gündem"Nihai rapor safhasındayız"15 Temmuz Şehitler Köprüsü para basıyor! Geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı - Gündem15 Temmuz Şehitler Köprüsü para basıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...