‘Pastırma yazı’nda pazardan son fiyatlar! Meyve 50 TL’den, sebze 35 TL’den başlıyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Ekim ayının son haftasında pastırma sıcaklarının da etkisiyle sıcaklıklar artarken, kışlık sebze ve meyveler pazar tezgahlarını süslemeye başladı. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kurulan bir semt pazarında, kışlık sebze fiyatlarının kilogram fiyatının 35 TL’den başlayarak 150 TL’ye kadar yükseldiği görüldü.Meyve fiyatlarının ise tıpkı yaz mevsiminde olduğu gibi sebzelerden daha pahalı olduğu görüldü. 50 TL’den başlayan kışlık meyve fiyatları, 150 TL’ye kadar yükseliyor.

KIŞ SEBZELERİNDE FİYATLAR

İstanbul Üsküdar'da kurulan bir semt pazarında kış sebzelerinde ortalama kilogram fiyatları şöyle:

-Ispanak: 40 TL

-Karnabahar: 65 TL

-Pırasa: 60 TL

-Kereviz: 65 TL

-Beyaz Lahana: 50 TL

-Turp: 50 TL

-Havuç: 35 TL

-Brokoli: 150 TL

-Kıvırcık (Adet): 50 TL

-Limon: 90 TL

KIŞ MEYVELERİNDE FİYATLAR

Kış meyvelerinde ise ortalama kilo fiyatları şöyle:

-Kırmızı Elma: 90 TL

-Yeşil Ekşi Elma: 150 TL

-Mandalina: 50 TL

-Portakal: 95 TL

-Greyfurt: 110 TL

-Nar: 95 TL

-Ayva: 140 TL

-Armut: 85 TL

‘PASTIRMA YAZI’ ETKİSİ

Pazarcı esnafı pastırma yazının da etkisiyle fiyatların makul seyrettiği belirterek, özellikle kış sebzelerinin daha uygun fiyata satıldığını belirtiyor. Buna karşılık yavaş yavaş sera üretimine kayan domates, patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerde ise fiyatların daha yüksek gerçekleştiğini ifade ediyor.

Vatandaşların ise ağırlıklı olarak bugünlerde bol olan ve fiyatı daha uygun seyreden mandalinaya ilgi gösterdiği; ıspanak, havuç, karnabahar ve pırasa gibi kışlık sebzeleri daha çok tercih ettiği belirtiliyor.