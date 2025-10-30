Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları devam ediyor

Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor

Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası, Konyaspor, A Spor, Maç Saati, Haber
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur mücadelesi nefes kesen karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Bu akşam gözler, Tümosan Konyaspor ile 12 Bingölspor arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu!

Kupayı tarihinde bir kez müzesine götürmeyi başaran Konyaspor, bu sezon da hem ligde hem kupada başarılı bir grafik çizmek istiyor. 3. Lig’de mücadele eden 12 Bingölspor, kupada yoluna devam ederek adını duyurmak niyetinde. Peki, Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor - 1. Resim

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Tümosan Konyaspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya gelecek. Mücadele futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. 

Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor - 2. Resim

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Bingölspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması, 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor - 3. Resim

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemliğini Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek. Akbaş’ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Onur Gülter yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Muhammed Ömür görev alacak.

