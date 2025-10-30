Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maçları devam ediyor

Kupayı tarihinde bir kez müzesine götürmeyi başaran Konyaspor, bu sezon da hem ligde hem kupada başarılı bir grafik çizmek istiyor. 3. Lig’de mücadele eden 12 Bingölspor, kupada yoluna devam ederek adını duyurmak niyetinde. Peki, Konyaspor - Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Tümosan Konyaspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya gelecek. Mücadele futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Bingölspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması, 30 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da oynanacak.

KONYASPOR - BİNGÖLSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemliğini Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek. Akbaş’ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Onur Gülter yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Muhammed Ömür görev alacak.