Galibiyete hasret kalan Genoa faturayı kesti: Patrick Vieira'nın yerine Roberto Murgita

Serie A'da bu sezon henüz galibiyet alamayan Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu. İtalyan ekibi, geçici olarak Roberto Murgita'yi göreve getirdi.

Genoa, teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verdi. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Serie A temsilcisinin başında çıktığı 37 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-mavili kulüpten "Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" başlığıyla yapılan açıklamada, "A Takım'ın geçici olarak Roberto Murgita'ya emanet edildi. Murgita'nın yardımcılığını Domenico Criscito yapacak" ifadeleri kullanıldı.

GALİBİYETİ YOK, SON SIRADA

Serie A'da bu sezon çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Genoa, 3 puanla son sırada yer alıyor.

VIEIRA'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başlayan, daha sonra sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapan 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, Kasım 2024'te İtalyan ekibinin başına geçmişti.

