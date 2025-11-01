Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dördü birden yarın uzaya fırlatılacak! Türkiye birçok alanda TAURUS'un verilerini kullanılacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin uzay çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Tarım, enerji, lojistik, havacılık, afet-acil durum müdahalesi gibi birçok alanda katkı sağlayacak ve 4 uydudan oluşan TAURUS uydu takımı yarın uzaya fırlatılacak.

Türkiye'de uzay alanında yürütülen çalışmalara yeni bir halka ekleyecek Tarım Uygulamalarına Yönelik Röle Uydu Sistemi (TAURUS) uydu takımı bünyesindeki ilk 4 uydu yarın fırlatılacak.

GUMUSH AeroSpace'in küçük uydu teknolojileri alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında üretilen ve internet altyapısının bulunmadığı bölgelerde IoT (nesnelerin interneti) bağlantısı sağlamak üzere geliştirilen uydular için geri sayım başladı.

Dördü birden yarın uzaya fırlatılacak! Türkiye birçok alanda TAURUS'un verilerini kullanılacak! - 1. Resim

YARIN ABD'DEN FIRLATILACAK 

TAURUS piko uydu takımında yer alacak 4 uydu, Florida’daki Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile Bandwagon-4 görevi kapsamında yarın fırlatılacak.

BİRÇOK ALANDA KATKI SAĞLAYACAK 

Çok protokollü, modüler ve ölçeklenebilir 0,25U piko uydu mimarisine sahip TAURUS, IoT veri rölesi için tasarlandı, aynı zamanda denizcilik (AIS) ve havacılık (ADS-B) görevlerine uyarlanabilir yapısıyla dikkati çekiyor.

Bu fırlatma, TAURUS takım uydu mimarisinin ilk uzay görevi olacak ve altyapıdan bağımsız uydu tabanlı IoT iletişim ağının başlangıcını oluşturacak.

Uydular, internet erişiminin olmadığı bölgelerde sensör verisinin uzay üzerinden iletimi için görev yapacak.

GUMUSH AeroSpace, TAURUS platformunu kapsamlı bir görev kapsamında değerlendirerek, gelecekte daha geniş kapsamlı takım uydu yerleşim planlarına hazırlık yapmayı hedefliyor. TAURUS, "dünyanın en kompakt ve yüksek işlevli 0.25U IoT uydu platformlarından biri" olarak gösteriliyor.

"0.25U form" faktöründe (10 cm x 10 cm x 2,7 cm) ve yalnızca 452 gram ağırlığında tasarlanan uydular, dörtlü grup halinde fırlatılacak ve 510 kilometre irtifa ile 45 derece eğimli yörüngeye yerleşecek. Bu misyon, boyutlarının yanı sıra Türkiye'nin 45 derece eğimli yörüngeye gönderilen uydusu olarak da "ilk" olma özelliğini taşıyor.

TAURUS ile Türkiye, bu form faktörde çok fonksiyonlu piko uydu (0.1U ile 0.25U boyutlarındaki ultra minyatür uydu) geliştiren dünyadaki 4. ülke konumuna geldi, aynı zamanda dünyanın en küçük ama en fonksiyonel 0.25U platformlarından birini üretmeyi başardı.

TAURUS, düşük maliyetli küresel algılama ve bağlantı imkanını hassas tarım ve hayvancılık takibi, uzaktaki endüstriyel ve enerji altyapıları, denizcilik güvenliği ve lojistik, havacılık durum farkındalığı, afet müdahalesi ve acil durum haberleşmesi gibi alanlarda katkı sağlayacak.

Bu fırlatma, ultra-miniaturize uzay sistemleri alanında Türkiye'yi rekabetçi bir konuma taşırken, ihracata hazır uydu teknolojisi ve ölçeklenebilir takım uydu altyapısının da temelini oluşturuyor.

2012 yılında kurulan GUMUSH AeroSpace, nanosatellit ve piko-uydu sistemlerinde uzmanlaşmış, Türkiye'nin öncü özel küçük uydu firması olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, modüler uzay platformları ve IoT odaklı gelişmiş uzay çözümleri geliştiriyor. GUMUSH, uluslararası uzay programlarında iş birlikleri yürüterek küresel ölçekte çalışmalar yürütüyor.

 

1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri!
