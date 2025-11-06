Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervlerinde 1.9 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde 1.9 milyar dolarlık düşüş

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TCMB, Rezervler, Altın, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalışla 80 milyar 382 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1.45 MİLYAR DOLAR AZALDI 

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervlerinde 1.9 milyar dolarlık düşüş - 1. Resim

TOPLAM REZERVLER 183,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ 

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalışla 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
31.10.2025103.21580.382183.598
Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 12. hafta maç programı açıklandıNehir turu faciaya dönüştü! Dev piton önce suya çekti, sonra boynuna dolandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar - EkonomiZorunlu trafik sigortasına zam!KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - EkonomiKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorYabancılardan 242,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı - EkonomiYabancılardan 242,8 milyon dolarlık hisse senedi alımıBelediye başkanı veresiye defterini satın aldı! Tüm mahallenin borçları sıfırlandı - EkonomiBelediye başkanı tüm mahallenin borçlarını sıfırladıBOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacak - EkonomiBOTAŞ ve TEMSAN'a toplamda 262 personel alınacakPeynir, kaşar, yağ... Bakanlık ifşa etti, işte gıdada hile yapan markalar - EkonomiBakanlık hileci markaları ifşa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...