Trendyol 1. Lig'de zirveyi doğrudan ilgilendiren haftanın kapanış maçında Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir araştırılıyor.

BODRUMSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Trendyol 1. Lig yayıncıları tarafından canlı olarak ekranlara getirilecek. Mücadele, futbolseverler tarafından hem şifreli hem de şifresiz kanallardan takip edilebilecek.

Karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Geçen haftayı lider kapatan Diyarbakır ekibi, 35 puıanı bulurken Bodrumspor'un 31 puanı bulunuyor. Ev sahibi takımın 9 galibiyeti ve 4 beraberliği, Amedspor'un ise 11 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor.

Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor ile karşılaşıyor

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor’un Bodrumspor deplasmanında oynayacağı karşılaşma, televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebiliyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak ekrana gelecek.

BODRUMSPOR AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrumspor - Amedspor maçı, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve haftanın kapanış karşılaşması olacak.

Karşılaşma, Muğla’da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi İzmir bölgesi üst klasman hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

