Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav Sonuçları açıklandı
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav sonuçlarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruda; "Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav sonuçları açıklanmıştır.
Sınava katılan tüm adaylar aşağıdaki linkten giriş yaparak sınav sonucunu öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçlarına itirazlar ve atama işlemlerine ilişkin açıklamalar sınav ilan duyurusunda yer almaktadır." denildi.
SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınav sonuçlarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı, 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.