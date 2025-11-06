Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim birinci oldu?

- Güncelleme:
Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, kim birinci oldu?
Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’nın 6 Kasım tarihli bölüm ekranlara geldi. Gelinler günün yemeği Bartın Pirinç Mantısı hazırlayarak çeyrek altın için mücadele ediyor İzleyiciler günün birincisinin kim olduğunu ve puan tablosunu merak ediyor.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da 6 Kasım Perşembe gününün yarış heyecanı yaşandı. Günün menüsünde Kayseri mutfağının sevilen lezzetlerinden Bartın Pirinç Mantısı vardı. Gelinler en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olmak için hünerlerini sergilenirken, Hanife, Berna, Tuğba ve Emsal'in puan sonuçları merak ediliyor. 

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

6 Kasım 2025 bölümünde yarışan gelinler Berna, Emsal, Hanife ve Tuğba hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerin puanlamasını çıktı. Günün sonunda verilen puanlar toplanarak birinci olan gelin belirlendi. Yarışmanın yeni bölümünde açıklanan puanlar bölüm sonunda güncelleniyor. Puan tablosu açıklandığında haberimiz yenilenecek.

Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından toplam puanlama ekrana yansıyacak. Yarışmacıların gün sonunda aldıkları puanlar netleştiğinde tablo aşağıda güncellenecek.

6 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 6 Kasım bölümünde günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından haberimizde yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

