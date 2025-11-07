Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının programı

Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının programı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün basına açık olarak saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının programı - 1. Resim

BULGARİSTAN MAÇI PROGRAMI

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi antrenmanın ardından saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.Ay-yıldızlı kafile, Bursa'ya vardıktan sonra saat 19.45'te Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin E Grubu 5'inci maçında Bulgaristan ile yapacağı müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının programı - 2. Resim

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

Milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek.A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek.Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSİ 21.00'de basın toplantısı yapacak.

İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exxen platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.

