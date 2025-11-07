Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, Aile Bir İmtihandır dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu ile gündemde

- Güncelleme:
A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, Aile Bir İmtihandır dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu ile gündemde
Yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olan A.B.İ dizisi, güçlü hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgi odağı haline geldi. Başrolde uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu ile son yılların başarılı isimlerinden Afra Saraçoğlu yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

OGM Pictures imzalı A.B.İ dizisinin çekimleri 5 Kasım itibarıyla başladı ancak dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın hangi gün ve saatte yayınlanacağı kanal tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Tanıtım fragmanının kısa süre içinde paylaşılması, yayın tarihinin de bu tanıtımın ardından netleşmesi bekleniyor.

A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, Aile Bir İmtihandır dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu ile gündemde - 1. Resim

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

A.B.İ dizisi yıllar sonra ailesine geri dönen başarılı bir cerrahın geçmişiyle yüzleşmesini ve bastırılmış aile sırlarının birer birer açığa çıkmasını konu alıyor. Uzun süre kendi yolunu seçmiş olan Doğan karakteri, anne, baba ve kardeşleriyle hesaplaşmak zorunda kalırken izleyiciyi güçlü bir vicdan muhasebesine sürüklüyor.

“Aile bazen en ağır imtihandır” sloganıyla tanıtılan dizi, aile bağları, affetme, kırgınlıklar ve yeniden bağ kurma üzerine olacak.

A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor, Aile Bir İmtihandır dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu ile gündemde - 2. Resim

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İmirzalıoğlu uzun bir aradan sonra televizyona bu projeyle dönüş yaparken, Afra Saraçoğlu dramatik hikayede önemli bir karakteri canlandıracak. Yan rollerde yer alacak isimler henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır? 81 ilde fidan dikimi gerçekleşecek
