Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu

- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Kasım 2025 Cuma, futbol ve spor severler için dopdolu bir program sunuyor. Trendyol Süper Lig'den kritik karşılaşmalar, heyecan verici mücadeleler bügün ekrana geliyor. İşte 7 Kasım 2025 maç programı...

Avrupa Kupası maçlarıyla dolu dolu geçen hafta içinin ardından, lig maçlarında heyecanı başlıyor. Çarşamba Ajax'a konuk olan Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Perşembe günü ise Viktoria Pizen ike Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki Samsunspor maçlarıyla futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Hafta sonunun yaklaşmasıyla lig maçları start alırken, Trendyol Süper Lig'şn 12. haftasının açılış maçı bugün, Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak. Trendyol 1.Lig'de ise Sarıyer ile Van Spor FK İstanbul'da mücadele edecek. İstanbulspor'da Bodrum'a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta? 7 Kasım maç listesi...

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Cuma maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR VE YAYIN BİLGİLERİ

SÜPER LİG

20:00 Gençlerbirliği - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

1. LİG

14:30 Sarıyer - Van Spor FK (TRT Spor)

17:00 Bodrum FK - İstanbulspor (TRT Spor)

İSPANYA - LALİGA

23:00 Elche - Real Sociedad (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

İTALYA - SERİE A

22:45 Pisa - Cremonese (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

FRANSA - LİGUE 1

22:45 Paris FC - Rennes

ALMANYA - BUNDESLİGA

22:30 Werder Bremen - Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

16:20 Al Fayha - Al Akhdoud

17:35 Al Fateh - Al Taawon

20:30 Al Najma - Al Hilal Riyadh (S Sport Plus, TRT Spor)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

