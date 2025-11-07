Bakan Ersoy duyurdu: Antalya, ziyaretçi sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında turizmde yeni bir rekora imza attı.
Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında turizmde yeni bir rekora imza attı.
Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösteren şehir, 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek Ekim ayı rakamına ulaştı.
10 AYLIK TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI DA REKOR KIRDI
Antalya, ocak–ekim döneminde 16 milyon turisti aşarak dünya turizmindeki liderliğini pekiştirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı