Bakan Ersoy duyurdu: Antalya, ziyaretçi sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırdı

Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında turizmde yeni bir rekora imza attı.

Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösteren şehir, 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek Ekim ayı rakamına ulaştı.

10 AYLIK TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI DA REKOR KIRDI

Antalya, ocak–ekim döneminde 16 milyon turisti aşarak dünya turizmindeki liderliğini pekiştirdi.