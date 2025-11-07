Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır? 81 ilde fidan dikimi gerçekleşecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi, hem Türkiye'nin orman varlığını arttırmayı amaçlıyor. Geniş kapsamlı bir ağaçlandırma kampanyası olan bu projede milyonlarca fidan toprakla buluşturulacaktır.

GELECEĞE NEFES FİDAN SAHİPLENDİRME NASIL YAPILIR?

"Geleceğe Nefes" projesine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, fidan sahiplenme işlemini projenin resmi web sitesi gelecegenefes.gov.tr ya da e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirerek bu büyük çevre hareketinin bir parçası olabilir.

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

"Geleceğe Nefes" projesine fidan bağış yapmak isteyen vatandaşlar, gelecegenefes.gov.tr resmi web sitesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden gerekli bilgileri doldurup istedikleri sayıda idanı seçerek bağış işlemlerini tamamlayabilir. Bu bağış karşılığında adlarına düzenlenen sertifika ile Türkiye genelindeki ağaçlandırma sahalarında toprakla buluşan fidanlarının takibini yapabiliyor.