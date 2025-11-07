Kış ne zaman bastıracak? Orhan Şen açıkladı! Kar için tarih belli oldu

Kurak geçen yazın ardından gözler bu kez kış mevsimine çevrildi. Barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi ve yağışsız geçen son haftaların ardından meteoroloji uzmanı Orhan Şen, beklenen kış tablosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Şen’e göre bu yıl kış biraz gecikecek; Aralık ayı büyük ölçüde kurak geçecek.

Ülke genelinde aralık ayında kar görülmeyeceğini vurgulayan Şen, “Ocak ayında Anadolu’da kar yağışı fazla gözüküyor. Ocak ayının sonu Şubat ve mart aylarında gözüküyor. Aralık’ın ikinci haftasında Anadolu’ya kar yağabilir. Ocak ayında da tabi yağabilir ama batı bölgelerinde aralık ayında kar yağışı gözükmüyor. Belki ocak ayının sonunda gözükecek” dedi.

"KIŞ ÇETİN GEÇECEK" DİYENLERİ ADETA YALANLADI!

İstanbul hakkında da konuşan Orhan Şen, bu sene yoğun kar yağışının olmayacağını kaydetti. Şen, “İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek” ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINA KADAR SICAKLIKLAR YÜKSEK

Orhan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şubat ayı batı ve doğuda normal bir kışın yaşanacağı ay olarak görülüyor. Mart ayına da sarkma ihtimali var. Biliyorsunuz, Mart ayında kar yağdığında fazla yağar, çünkü nem fazladır. Kar yağışının batıda ocağın sonu ve şubat-Mart ayı gibi görülecek.

Bu sürekli kar yağışı değil. İstanbul’a bildiğiniz gibi senede 1-2 veya 3 defa kar yağıyor. O da 1-2 gün kalıyor. Onun gibi kış şartları İstanbul’u bekliyor. Ortalama bir kış geçireceğiz ama kış şartları biraz gecikecek.

Sıcaklıklar ortalamanın pek altına düşmüyor. Hatta üzerinde seyrediyor. Aralık ayının ilk 15’ine kadar bu şekilde dalgalanmalar olacak ama sıcaklık yine yüksek gözüküyor. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları görülecek. Dediğim gibi batı bölgelerinde aralık ayında kış şartları olacağını tahmin etmiyorum"