Düşen helikopterde can pazarı! Rusya'daki kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'ya bağlı Dağıstan'da içerisinde 7 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Teknik arızadan dolayı meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü.
Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.
KAZA NEDENİ TEKNİK ARIZA
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.
Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.
4 ÖLÜ 3 YARALI
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi öldü. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.