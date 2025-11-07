Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düşen helikopterde can pazarı! Rusya'daki kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Düşen helikopterde can pazarı! Rusya'daki kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da içerisinde 7 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Teknik arızadan dolayı meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopter, Dağıstan bölgesinde bulunan Açisu yerleşim yerinde bir evin üzerine düştü.

Helikopterin düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi.

Düşen helikopterde can pazarı! Rusya'daki kazada çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

KAZA NEDENİ TEKNİK ARIZA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu ifade edildi.

Helikopterin, Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığı belirtildi.

4 ÖLÜ 3 YARALI 

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İlk belirlemelere göre, 4 kişi öldü. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

