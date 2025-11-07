ABD’de tutuklanan Türk bilim insanı kefaletle serbest kaldı!

ABD’de gözaltına alınan Türk fizikçi Furkan Dölek, çıkarıldığı mahkeme tarafından 50.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Dölek, ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab laboratuvarında güvenlik risklerini gündeme getirdikten sonra görevinden uzaklaştırılmış, daha sonra gözaltına alınmıştı.

MAHKEMEDEN KEFALET KARARI

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, yaptığı açıklamada Dölek’in 50.000 dolar kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Komite, kararın “adalet ve kamu güveni açısından olumlu bir gelişme” olduğunu belirtti.

ABD yetkilileri, Dölek’in New York eyaletinin kuzeyindeki Buffalo Federal Gözaltı Merkezi’nde tutulduğunu doğrulamıştı.

Dölek, mahkeme kararının ardından yazılı mesajında “Bugün özgürlük, bilim ve gerçeğe doğru bir adım daha attık” ifadesini kullandı. “Bu destek yalnızca bir bilim insanına değil, adalete ve insanlığa olan inanca yönelikti. Her mesaj, her destek benim için bir can simidi oldu” dedi.

"ADALET, DAYANIŞMA VE BİLİMİN ONURU ADINA BİR UMUT IŞIĞI" Dölek de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararı "adalet, dayanışma ve bilimin onuru adına bir umut ışığı" olarak niteleyerek, "Henüz tamamlanmamış bir yolun içindeyiz ancak bugün, özgürlüğe, bilime ve hakikate bir adım daha yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve TASC hukuk ekibi başta olmak üzere kendisiyle dayanışma içinde olan herkese teşekkürlerini ileten Dölek, "Bu destek yalnızca bir bilim insanına değil, adalete, insana ve bilime olan inanca verilmiş bir destektir. Her satır, her çağrı, her mesaj benim için bir hayat hattıydı." ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Dölek’in ailesi ve destekçileri, kefalet tutarını karşılamak için çevrimiçi bağış kampanyası başlattı. “Parlak bir bilim insanını laboratuvarına geri döndürmek” amacıyla başlatılan kampanyada, “Her katkı bilimin yeniden nefes almasına yardımcı olacaktır” ifadeleri yer aldı.

NELER OLDU?

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Mart 2024’te ABD’nin Illinois eyaletindeki Fermilab tesisinde çalışan Dölek, laboratuvarda radyoaktif tehlikelere ilişkin bulgularını yetkililerle paylaşmış ve kamuoyunu bilgilendirmişti.

Nisan 2024’te görevden alınan Dr. Dölek'in araştırma vizesi iptal edildi.

Dölek, vize iptaline karşı açtığı davayı kaybettikten sonra Kanada’ya doğru "protesto yürüyüşü başlattı.

27 Ağustos’ta sosyal medyada yaptığı son paylaşımın ardından kaybolan Dolek’in, Türk Başkonsolosluğu’nun girişimleriyle 4 Eylül’de Buffalo Federal Gözaltı Merkezi’nde bulunduğu ortaya çıkmıştı.