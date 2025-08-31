Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de usulsüzlükleri raporladı, ortadan kayboldu! Karanlık maddeyi araştıran Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'ten haber alınamıyor

ABD'de usulsüzlükleri raporladı, ortadan kayboldu! Karanlık maddeyi araştıran Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'ten haber alınamıyor

CERN gibi dünya çapındaki araştırma merkezlerinde görev yapan, son olarak ABD'deki Virginia Tech Üniversitesi'nde çalışan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in, laboratuvarlardaki usulsüzlükleri raporladığı için baskıya uğradığı ve vizesi iptal edilip görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Genç bilim insanının ailesi, ABD polisi tarafından gözaltına alındığı iddia edilen ve 4 gündür haber alamadıkları oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirterek yetkililerden yardım talep etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi önemli fizik projelerinde görev alan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten 4 gündür haber alamadıklarını belirtip, Türk bilim insanının hayatından endişe ettiklerini söylediler.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilen Dr. Dölek, doktorasını İsviçre'de tamamladıktan sonra, 2023 yılında akademik çalışmaları için ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edildi. Ayrıca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

DR. FURKAN DÖLEK'TEN 4 GÜNDÜR HABER YOK

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine yoğun baskılara ve mobbinge maruz kalan dölek görevinden uzaklaştırıldı. 4 gün önce gözaltına alındığı bilgisine ulaşılan Dölek'ten 4 gündür haber alınamıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Ailenin iddiasına göre, Dr. Dölek'in önce vizesi iptal edilerek hukuki hakları elinden alındı, ardından Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmedi. Bilim insanı sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlattı ancak 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı.

"LABORATUVARDAKİ USULSÜZLÜKLERİ TESPİT EDİP RAPORLADIĞI İÇİN HEDEF GÖSTERİLDİ"

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten anne Zuhal Dölek, "Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500'den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atfı var. CERN'de araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra Virginia Tech'te ve Fermilab'da çalışmalar yürüttü. Bu laboratuvarlarda usulsüzlükler, radyasyona maruz kalma olayları tespit edip raporladığı için hedef gösterildi. Laboratuvara izinsiz girdiği gerekçesiyle 1 gün tutuklu kaldı. Oysa odasına eşyalarını almak için izin verilmişti. Açtığı davayı kazandı ama çıkış belgesini vermediler. 1,5 yıl boyunca parasız, savunmasız ve barınaksız mücadele etti." dedi.

"KARANLIK MADDE VE YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORDU"

Anne Dölek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yaşadığı haksızlıkları dile getirmek için Kanada'ya yürümek isterken Mohawk bölgesinde tutuklandı. Telefonuna ve bilgisayarına el konuldu. Oğlum çok değerli bir bilim insanı. Karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışıyordu. Biz sadece usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz."

"ONU KURTARMAK İÇİN ADANA'DAKİ EVİMİZİ SATTIK, 50 BİN DOLAR GÖNDERDİK"

Baba Hasan Dölek de oğlu için Adana'daki evlerini de sattıklarını söyleyerek, "Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana'daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun." diye konuştu.

