Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu

- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sporseverler günün maç programını takip ediyor. 10 Kasım Pazartesi günü Dünya Kupası U17 maçları ile Avrupa maçları oynanacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerinde önemli karşılaşmalar olacak.

10 Kasım Pazartesi maç programı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya genelinde birçok ülkede ve ligde heyecan dolu spor karşılaşmaları olacak.

Bugün, özellikle U17 Dünya Kupası ve Avrupa maçları futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu - 1. Resim

10 KASIM PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün 22.30'de Burgos – Castellon, 18:45'de Mısır U17 - İngiltere U17, Venezuela U17 - Haiti U17, 15.30'de Güney Kore U17 - Fildişi Sahili U17, İsviçre U17 - Meksika U17 karşılaşmaları oalcak.

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu - 2. Resim

İSPANYA LALİGA MAÇLARI

22:30 - Burgos – Castellon

U17 Dünya Kupası Maçları

GRUP E MAÇLARI

18:45 - Mısır U17 - İngiltere U17

18:45 - Venezuela U17 - Haiti U17

GRUP F MAÇLARI

15:30 - Güney Kore U17 - Fildişi Sahili U17

15:30 - İsviçre U17 - Meksika U17

Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu - 3. Resim

GRUP G MAÇLARI

16:30 - El Salvador U17 - Almanya U17

16:30 - Kolombiya U17 - Kuzey Kore U17

GRUP H MAÇLARI

17:45 - Honduras U17 - Endonezya U17

17:45 - Zambiya U17 - Brezilya U17

Kaynak: Türkiye Gazetesi

