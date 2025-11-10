Bugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu
Sporseverler günün maç programını takip ediyor. 10 Kasım Pazartesi günü Dünya Kupası U17 maçları ile Avrupa maçları oynanacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerinde önemli karşılaşmalar olacak.
10 Kasım Pazartesi maç programı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya genelinde birçok ülkede ve ligde heyecan dolu spor karşılaşmaları olacak.
Bugün, özellikle U17 Dünya Kupası ve Avrupa maçları futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.
10 KASIM PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İSPANYA LALİGA MAÇLARI
22:30 - Burgos – Castellon
U17 Dünya Kupası Maçları
GRUP E MAÇLARI
18:45 - Mısır U17 - İngiltere U17
18:45 - Venezuela U17 - Haiti U17
GRUP F MAÇLARI
15:30 - Güney Kore U17 - Fildişi Sahili U17
15:30 - İsviçre U17 - Meksika U17
GRUP G MAÇLARI
16:30 - El Salvador U17 - Almanya U17
16:30 - Kolombiya U17 - Kuzey Kore U17
GRUP H MAÇLARI
17:45 - Honduras U17 - Endonezya U17
17:45 - Zambiya U17 - Brezilya U17