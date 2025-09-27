Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 11. Yargı Paketi ekim ayında Meclis'te: Yaş yükseldikçe indirim azalacak

11. Yargı Paketi ekim ayında Meclis'te: Yaş yükseldikçe indirim azalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekim ayında Meclis’e sunulacak 11. Yargı Paketi ile internet dolandırıcılığı, sanal bahis, trafikte yol kesme gibi suçlara yönelik cezaların artırılacağını açıkladı. Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yaş arttıkça oran azalacak; dava süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler de pakette yer alıyor.

GAMZE ERDOĞAN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’nin yeni yasama yılının başlamasının ardından ekim ayı içerisinde Meclis’e geleceğini söyledi. Yeni pakette özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalar artırılıyor.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dâhilinde değerlendirileceği kaydedildi.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

YAŞ ARTTIKÇA İNDİRİM ORANI AZALACAK

Pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek.

Af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor. 

DAVA SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELER DE VAR

  • Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılacak.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, reddedilirse özel gerekçe yazılacak.
  • E-duruşma uygulaması genişletilerek ön inceleme duruşmalarında da kullanılabilecek.
  • Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak.
  • Bonolarda karekod uygulaması zorunlu hâle gelecek.
  • Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek.
  • Yargıtay’da yetki ve görevden bozma olmayacak, bu hususlar istinaf aşamasında çözülecek.
