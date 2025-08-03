Rakamlar korkutuyor! Bakanlık 'suça sürüklenen çocuklar' için harekete geçti

GAMZE ERDOĞAN'IN HABERİ - 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısının 18 yaşından küçük olması sebebiyle ceza indirimi uygulanabileceği kamuoyunda tepkilere yol açarken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verileri çocukların suçla ilişkisine dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Son bir yılda çocukların karıştığı olay sayısında yüzde 9,8 oranında artış yaşandı.

TÜİK’in verilerini gazetemize değerlendiren hukukçu Tülay Bekar, rakamların endişe verici olduğunu söyledi. Bekar, “Bu tablo, çocukların suç örgütleri, madde bağımlılığı ve sosyal istismar tehdidi altında olduğunu gösteriyor. Özellikle uyuşturucu tacirleri ve çıkar amaçlı gruplar, çocukları kendi çıkarları için kullanıyor” dedi.

AİLE İÇİ EĞİTİM ÖNEMLİ

Çocukların korunması için eğitimin kilit rol oynadığını vurgulayan Tülay Bekar, özellikle aile içi eğitimin önemli olduğunu ifade etti. Bekar, ayrıca özel öğretim kurumlarının çok iyi denetlenmesi ve okulların terör örgütlerinden arındırılması gerektiğini belirtti.

Çocuklar için en büyük tehlikelerden biri olan madde bağımlılığını “biyolojik bir soykırım” olarak nitelendiren Bekar, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı ve sosyal medya tehditlerinin de aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Adalet Bakanlığı 18 yaş altı suçlulara verilen cezalarda kademelendirme yapılmasına yönelik yeni bir çalışma yürütüyor. Bakanlık kaynakları, Avrupa’daki uygulamaların incelendiğini, Minguzzi vakası gibi ağır suçlarda failin yaşı ne olursa olsun daha caydırıcı cezaların gündeme gelebileceğini aktardı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre çocuklara yönelik en yaygın sömürü biçimi suçta kullanmak. Çocuklar zorla dilendirme, silahlı faaliyet, uyuşturucu kuryeliği, hırsızlık ve gasp gibi suçlara sürükleniyor. Eğitimden kopma ve akademik başarısızlık, suça sürüklenen çocuklarda en erken görülen belirtiler arasında yer alıyor.

TÜİK’in “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk” istatistiklerine göre, 2023 yılında çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 iken, bu sayı 2024’te yüzde 9,8 artarak 612 bin 651’e yükseldi.

Bu olayların 202 bin 785’inde çocuklar “suça sürüklenen çocuk” olarak kayıtlara geçti.