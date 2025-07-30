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Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki işsiz sayısı 52 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 3 milyon 47 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı - 1. Resim

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 

İşgücü, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %36,0 oldu.

İŞSİZLİK ORANI %16,2 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,3, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK rakamları açıkladı - 2. Resim

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 41,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %32,9

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %23,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,3 olarak tahmin edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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