Meteoroloji'den 7 günlük hava tahmini! Marmara ve Karadeniz’de sağanak yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Eylül Cumartesi ile 3 Ekim Cuma tarihleri arasındaki hava tahminini açıkladı. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek sıcaklıklar, yer yer yağışlı hava ve rüzgarlı günler bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde serin bir hafta başlarken, iç ve doğu kesimlerde normaller civarında sıcaklıklar hakim olacak.

İşte gün gün detaylı tahmin...

27 Eylül Cumartesi hava durumu nasıl olacak?

Hafta, genel olarak parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Marmara Bölgesi'nde (İstanbul dahil) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 17-23 derece arasında seyredecek; sabah serin (17°C), öğleden sonra hafif ısınmayla (23°C) geçecek. Ege'de İzmir civarı 18-26 derece, güneşli ama rüzgarlı (kuzeydoğu yönünden 20-40 km/s). Karadeniz'de Trabzon 16-21 derece, yer yer sağanak yağışlı. İç Anadolu'da Ankara 15-23 derece, açık ve kuru. Güneydoğu'da Şanlıurfa 19-30 derece, sıcak ve bulutsuz. Rüzgar genel olarak kuzey yönlü, kıyılarda fırtına riski düşük.

28 Eylül Pazar hava durumu nasıl olacak?

Pazar günü yağışlar artıyor. Marmara ve Karadeniz kıyılarında orta şiddette yağmur bekleniyor; İstanbul’da 13-20 derece, sabah sisli (13°C), öğleden sonra yağmurlu (20°C). Yağış miktarı 5-10 mm civarında olacak, özellikle Trakya kesimlerinde sel riski var. Ege’de 16-24 derece, İzmir’de parçalı bulutlu ama güneyde hafif sağanak. Akdeniz’de Antalya 19-27 derece, nemli ve bulutlu. İç kesimlerde Konya 14-22 derece, kuru. Doğu Anadolu’da Erzurum 12-19 derece, serin ve puslu. Rüzgar Marmara’da kuzeybatıdan 30-50 km/s, kıyılarda dalgalı deniz.

29 Eylül Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Haftanın en sıcak günü olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor, ancak kuzeyde hala normallerin altında. İstanbul’da 21-29 derece; sabah 21°C, öğleden sonra 29°C'ye ulaşacak, güneşli ama öğleden sonra kuzey rüzgarı sert esecek (40 km/s). Ege ve Akdeniz’de İzmir 20-28, Antalya 21-30 derece, açık hava. Karadeniz’de Samsun 17-24 derece, yer yer yağmurlu. İç Anadolu’da Ankara 20-28 derece, toz taşınımı mümkün. Güneydoğu’da Diyarbakır 20-32 derece, sıcak dalga etkisi. Genel rüzgar yönü değişken, doğuda lodos bekleniyor.

30 Eylül Salı hava durumu nasıl olacak?

Ani bir serinleme dalgası geliyor! İstanbul’da sıcaklık birden 14 derece düşerek 15-23 dereceye gerileyecek; sabah 15°C, öğleden sonra bile 23°C'yi aşmayacak, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu. Bu düşüş, kuzeybatıdan gelen soğuk hava akımı nedeniyle olacak. Marmara genelinde yağışlı, Trakya’da 10-15 mm yağmur. Ege’de 17-25 derece, İzmir’de rüzgarlı. Akdeniz’de Adana 18-26 derece, güney kıyılarında fırtına (50 km/s). Karadeniz’de Rize 16-22 derece, yoğun yağış. İç kesimlerde Konya 16-24 derece, kuru ama serin. Rüzgar batı ve kuzeybatı yönlü, kıyılarda poyraz etkili.

1 Ekim Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

Yağışlar iç ve doğu kesimlere kayıyor. İstanbul’da toparlanma var: 17-25 derece, sabah bulutlu (17°C), öğleden sonra açıyor (25°C). Marmara’da hafif sağanak devamı, ama azalarak. Ege’de 18-26 derece, güneşli. Akdeniz’de Antalya 20-28 derece, nemli hava astım hastalarını etkileyebilir. Karadeniz’de Trabzon 15-21 derece, dağlık alanlarda karla karışık yağmur mümkün. İç Anadolu’da Ankara 17-25 derece, puslu. Doğu’da Van 13-20 derece, soğuk ve yağışlı. Rüzgar genel olarak ılıman, güneyde lodos artışı.

2 Ekim Perşembe hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 19-27 derece; sabah 19°C, öğleden sonra 27°C, açık ve ılık. Ege ve Marmara’da güneşli, İzmir 21-29 derece. Akdeniz’de 22-30 derece, sıcaklık normallere yaklaşıyor. Karadeniz kıyılarında 18-24 derece, yer yer gök gürültülü yağmur. İç kesimlerde Sivas 15-23 derece, kuru. Güneydoğu’da Gaziantep 21-31 derece, tozlu hava. Rüzgar doğu yönlü, hafif esintili.

3 Ekim Cuma hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonuna doğru yağış geri dönüyor. İstanbul’da 16-24 derece, sabah yağmurlu (16°C), öğleden sonra açma ihtimali (24°C). Marmara’da genel yağış, 5-8 mm bekleniyor. Ege’de 19-27 derece, İzmir’de parçalı. Akdeniz’de Mersin 20-28 derece, güney rüzgarı. Karadeniz’de Ordu 17-23 derece, yoğun sağanak. İç Anadolu’da 18-26 derece, Ankara’da bulutlu. Doğu Anadolu’da 14-21 derece, serin. Rüzgar kuzeyden, kıyılarda orta kuvvette.