Kırım'dan giriş yaptı, tüm yurdu saracak! Meteoroloji 'kestane karası' için tarih verdi

Eylül ayının son günlerinde Kırım kökenli serin hava dalgası yurda giriş yaptı. Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşle birlikte birçok kentte fırtına ve sağanak da etkisini gösterdi. Özellikle İstanbul ve çevresi için 'kestane karası' uyarısı yapılırken, uzmanlar ise hafta sonuna dair açıklamalarda bulundu.

KIRIM KÖKENLİ DALGA YURDA GİRİŞ YAPTI

Kırım kökenli serin ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaparken, bugün ve hafta sonu hissedilen sıcaklıkların nasıl olacağı merak konusu oldu. Bugün düşen sıcaklıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek, birçok kente sağanak görülecek.

NTV'ye konuşan Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Marmara ve Karadeniz hattında sıcaklığın 20 dereceye yakın seyredeceğini dile getirdi. Güney bölgelerde de sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek.

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de kış etkisi görülecek; hafta sonu ile birlikte yeni haftada da sıcaklık düşüşü sürecek.

İSTANBUL'DA 'KESTANE KARASI' ETKİLİ OLACAK

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda bugün ve yarın özellikle megakent İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara değinildi.

"Kestane karası rüzgarları geliyor" denilen paylaşımda, şu ifadeye yer verildi:

"Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Karadeniz genelinde cuma ve cumartesi üşütücü bir rüzgar esecek. Bu rüzgara eskiler kestaneleri ağaçtan düşürdüğü için bu isimi vermiş. Kara kısmı ise sert anlamında kullanılmıştır."

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklarda az da olsa düşüş yaşanacağını belirterek, özellikle kuzey bölgelerde sıcakların yer yer mevsim normallerinin biraz altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.

11 KENTTE SARI KOD

Meteoroloji'nin bugün için sarı kod ile uyarı verdiği 11 ilde yarın da kuvvetli fırtına devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu illerdeki sarı kodlu uyarının yarın da devam edeceğini açıkladı.

Uyarı alan iller şöyle: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

İşte Meteoroloji'nin paylaştığı haritalı 5 günlük hava durumu tahmini...