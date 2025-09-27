Gençlerde gırtlak kanseri yükseliyor! Boğazda takılma hissini ihmal etmeyin

ZİYNETİ KOCABIYIK - Halk arasında gırtlak kanseri olarak bilinen larenks kanseri, ülkemizde özellikle 50- 69 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor.

Özellikle sigara ve alkol kullanımı ile çok yakın ilişkili olduğu gösterilen gırtlak kanserinin, son yıllarda kadınlarda ve gençlerde de artış gösterdiğini belirten Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, “Özellikle genç bireylerde yaygınlaşan sigara kullanımının artması, gırtlak kanseri görülme yaşını maalesef erkene çekmiştir” dedi.

Gırtlak kanserinin (larenks kanseri) belirtilerinin çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu ile karışabildiği, bu nedenle tanıda geç kalınabildiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Yılmaz, özellikle üç haftadan uzun süren ses kısıklığı ve boğazda takılma hissinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor.