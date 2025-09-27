Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gençlerde gırtlak kanseri yükseliyor! Boğazda takılma hissini ihmal etmeyin

Gırtlak kanseri, ülkemizde özellikle 50-69 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserler arasında yer alırken, sigara kullanımının artmasıyla gençlerde ve kadınlarda da görülme sıklığı artıyor. Uzmanlar, üç haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Halk arasında gırtlak kanseri olarak bilinen larenks kanseri, ülkemizde özellikle 50- 69 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor.

Özellikle sigara ve alkol kullanımı ile çok yakın ilişkili olduğu gösterilen gırtlak kanserinin, son yıllarda kadınlarda ve gençlerde de artış gösterdiğini belirten Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, “Özellikle genç bireylerde yaygınlaşan sigara kullanımının artması, gırtlak kanseri görülme yaşını maalesef erkene çekmiştir” dedi.

Gırtlak kanserinin (larenks kanseri) belirtilerinin çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu ile karışabildiği, bu nedenle tanıda geç kalınabildiği uyarısında bulunan Doç. Dr. Yılmaz, özellikle üç haftadan uzun süren ses kısıklığı ve boğazda takılma hissinin mutlaka araştırılması gerektiğini vurguluyor.

