Bilim insanları uyarıyor! Kanser kaynaklı ölümler, 25 yıl içinde %75 artacak

Dünya genelinde kanser vakaları ve buna bağlı ölümler hızla artış gösteriyor. 204 ülke ve bölgeden toplanan verilerle yapılan yeni bir çalışma özellikle düşük gelirli ülkeler için gelecek senaryoları gün yüzüne çıkardı. Lancet Tıp Dergisi’nde yayımlanan geniş çaplı analiz, önümüzdeki 25 yılda kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 75 oranında artarak 18,6 milyona ulaşabileceğini ortaya koydu.

KANSER VAKALARINDA %60 ARTIŞ

Washington merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’nün (IHME) yürüttüğü analizde, 204 ülke ve bölgeden toplanan veriler, 1990–2023 yılları arasında değerlendirildİ ve ardından 2050’ye kadar olan süreç için projeksiyonlar yapıldı. Araştırmaya göre, bu tarihe kadar dünya genelinde yıllık yeni kanser vakası sayısının yüzde 60’tan fazla artarak 30,5 milyona çıkması bekleniyor.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER RİSK ALTINDA

Analiz, kanser vakalarındaki bu artışın başlıca nedenlerini nüfus artışı ve yaşlanan toplumlar olarak gösteriyor. 2023 yılında dünya genelinde 18,5 milyon yeni kanser vakası ve 10,4 milyon ölüm kaydedildi. Bu oranlar, 1990 yılından bu yana önemli bir artışı temsil ediyor. Ancak uzmanlara göre ölüm oranlarındaki artış, özellikle düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle daha dramatik bir şekilde gerçekleşecek.

"YAKLAŞAN FELAKET"

Çalışmada yer alan verilere göre, bugünden 2050’ye kadar yeni kanser vakalarının yarısından fazlası, ölümlerin ise üçte ikisi düşük gelirli ülkelerde görülecek. Nepal Sağlık Araştırma Konseyi’nden Dr. Meghnath Dhimal, bu durumu “yaklaşan bir felaket” olarak nitelendirdi.

SİGARA, OBEZİTE VE KAN ŞEKERİNE DİKKAT

Araştırmada, mevcut kanser ölümlerinin yüzde 40’ından fazlasının değiştirilebilir risk faktörleriyle ilişkili olduğu vurgulandı. Bunlar arasında sigara, sağlıksız beslenme, obezite, yüksek kan şekeri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar öne çıkıyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 36 olarak tespit edildi.

"ÜLKELERİN İŞ BİRLİĞİ, VAKALARI ÖNLEYEBİLİR"

IHME araştırmacılarından Dr. Theo Vos, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ülkelerin bu risk faktörlerini hedef alarak potansiyel olarak kanser vakalarını önlemesi ve hayat kurtarması için muazzam fırsatlar var"

Araştırmacılar, özellikle düşük gelirli ülkelerde erken teşhis, kaliteli tedavi ve destekleyici bakım hizmetlerine erişimin artırılması gerektiğini vurguladı. Çalışma, kansere karşı maliyet etkin müdahalelerin mevcut olduğuna da işaret etti.