Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da 1,5 yıl boyunca geçmeyen öksürük şikayetiyle birçok hastane gezen 50 yaşındaki Aysel Türkeş’in akciğerinden kabak çekirdeği çıktı. Astım ve kanser şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen kuru öksürük şikayeti nedeniyle hastane hastane dolaştı. 

GÜNLERCE TEDAVİ GÖRDÜ, GERÇEK SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

İlk başta astım, bronşit hatta kanser teşhisi konulan Türkeş'in, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın tarafından yapılan bronkoskopi işleminde, hastanın akciğerinde kabak çekirdeği bulundu.

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - 1. Resim

KANSER SANDILAR… MEĞER KABAK ÇEKİRDEĞİYMİŞ!

Yaşadığı süreci anlatan Aysel Türkeş, "Astım şikayetiyle hastaneye gittim. Buhar tedavisi verdiler ama geçmedi. Gece uyuyamıyordum, öksürükten ağzımdan kan geliyordu. Çok doktora gittim, kanserden bile şüphelendiler. Sonunda Dr. Ömer Emre Aşkın'a yönlendirildim. Bronkoskopi yapıldı, meğer kabak çekirdeği kaçmış ciğerime. Onu çıkardılar. Şimdi çok şükür iyiyim, öksürüğüm kalmadı. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - 2. Resim

1,5 YILLIK ÖKSÜRÜĞÜN SEBEBİNİ TESPİT ETTİLER

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle başvurdu. Daha önce birçok kez farklı tedaviler almış ancak geçmemiş. Çekilen tomografide akciğerde şüpheli bir alan gördük ve yabancı cisim olabileceğini düşündük. Bronkoskopi ile hava yollarına girerek kabak çekirdeği olduğunu tespit ettik ve çıkardık. Hastamız işlem sonrası rahatladı, takip süreci devam edecek" diye konuştu.

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - 3. Resim

Dr. Aşkın, uzun süre geçmeyen öksürüklerde her zaman bronkoskopi gerekmediğini ancak bu vakada tomografi bulgularının yönlendirici olduğunu söyledi.

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - 4. Resim

Öksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 yaşındaki Alparslan'ı ezerek öldürmüştü: Korkunç kazayla ilgili çarpıcı iddia!Kızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor - SağlıkÇığır açan yöntem felç hastalarına umut oldu"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebi - Sağlık"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebiUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor - SağlıkUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyorEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz - SağlıkEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsinizErken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şart - SağlıkErken doyma hissi lösemi belirtisi olabilir! Teşhis için düzenli kan testi şartGözü ovuşturmak kötü körlük sebebi - SağlıkGözü ovuşturmak kötü körlük sebebi
Sonraki Haber Yükleniyor...