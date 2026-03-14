Fatih Tekke'den duygusal açıklama: Üzgünüz, onu unutmayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta içinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak hakkında duygusal bir açıklama yaptı.
- Fatih Tekke, yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.
- Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet diledi ve tüm camianın başı sağ olsun dileğinde bulundu.
- Tekke, Orhan Kaynak yokmuş gibi davranamayacaklarını ve hep varmış gibi devam edeceklerini ifade etti.
- Kaynak'ın güleç yüzünün hep yanlarında duracağını belirtti.
- Takımın, Kaynak'ın da isteyeceği gibi mücadeleyi ve isteği sahaya yansıtacağını düşündüğünü söyledi.
- Trabzonspor'un aile olmaya çalışan bir takım olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak için duygusal ifadeler kullandı.
"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"
Orhan Kaynak'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Hafta başından itibaren acımız büyük. Öncelikle tekrar Orhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız, hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Üzgünüz, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Onun da oyunculardan isteyeceği şey, ben olduğum sürece böyle olacak onu yanımızdan ayırmayacağız, oyuncularımız da aile olabilmek için verdiğimiz mücadeleye devam edecek. Onu isterdi diye düşünüyorum. Aile olmaya çalışan bir takımız. Bu takımın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Skordan bağımsız o mücadeleyi, isteği, aile olabilmeyi göstermemiz gerekiyor. Sadece bu maçta değil, bundan sonraki her maçta." diye konuştu.