Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta içinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaynak hakkında duygusal bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak için duygusal ifadeler kullandı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Orhan Kaynak'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyleyen Fatih Tekke, "Hafta başından itibaren acımız büyük. Öncelikle tekrar Orhan ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Orhan ağabey yokmuş gibi davranamayız, hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Üzgünüz, bu üzüntüyü yaşıyoruz. Onun da oyunculardan isteyeceği şey, ben olduğum sürece böyle olacak onu yanımızdan ayırmayacağız, oyuncularımız da aile olabilmek için verdiğimiz mücadeleye devam edecek. Onu isterdi diye düşünüyorum. Aile olmaya çalışan bir takımız. Bu takımın da bunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Skordan bağımsız o mücadeleyi, isteği, aile olabilmeyi göstermemiz gerekiyor. Sadece bu maçta değil, bundan sonraki her maçta." diye konuştu.

