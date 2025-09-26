Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'den ihraç edilmişlerdi: İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde buluşacaklar

CHP'den ihraç edilmişlerdi: İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde buluşacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;den ihraç edilmişlerdi: İstanbul İl Başkanlığı&#039;nın önünde buluşacaklar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'den ihraç edilen, aralarında eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'in de yer alacağı 35 kişi, yarın 14.00'de İstanbul Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacak.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Karar sonrası partiden ihraç edilen 35 kişi, yarın 14.00'de İstanbul Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacak.

TEKİN'DEN PARTİ YÖNETİMİNE SERT SÖZLER 

CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den zehir zemberek bir açıklama gelmişti. Tekin parti yönetimini ve alınan kararı sert sözlerle eleştirmişti.

Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

"İHRAÇ KARARIYLA BİZLERİ SUSTURAMAZSINIZ"

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

