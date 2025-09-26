CHP'den ihraç edilmişlerdi: İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde buluşacaklar

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına karar verdi.

Karar sonrası partiden ihraç edilen 35 kişi, yarın 14.00'de İstanbul Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacak.

CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den zehir zemberek bir açıklama gelmişti. Tekin parti yönetimini ve alınan kararı sert sözlerle eleştirmişti.

Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.