Prostatta HoLEP tedavisi: Ameliyattan korkana lazerli çözüm

ZİYNETİ KOCABIYIK - İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde “altın standart” olarak kabul edilen HoLEP yöntemi ameliyattan korkanlara umut oluyor.

HoLEP’in minimal girişimsel bir yöntem olduğunu söyleyen üroloji uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bozkurt, “HoLEP, prostatın kapsülünü bırakarak lazer yöntemiyle sıyırıp mesaneye atmak ve oradan da yine kapalı yöntemle bir alet yardımıyla bu içeriye atılan dokuları kıymık hâline getirip dışarıya alma yöntemidir. Kanama azlığı, her büyüklükteki bir prostata uygulanabiliyor olması sayesinde tercih edilmektedir. Bu ameliyat, açık ameliyata alternatif bir yöntem olarak tıp literatürüne girdi. Özellikle kapalı ameliyatta kalan dokunun tamamen temizlenmesi, tekrar prostatın nüksetmemesi açısından faydalıdır” dedi.