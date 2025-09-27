Prostatta HoLEP tedavisi: Ameliyattan korkana lazerli çözüm
İyi huylu prostat büyümesinde açık ameliyata alternatif olarak öne çıkan HoLEP yöntemi, minimal kanama ve her boyuttaki prostatta uygulanabilirliği sayesinde tercih ediliyor. Lazerle yapılan bu kapalı yöntem, tekrar büyüme riskini de azaltıyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde “altın standart” olarak kabul edilen HoLEP yöntemi ameliyattan korkanlara umut oluyor.
HoLEP’in minimal girişimsel bir yöntem olduğunu söyleyen üroloji uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bozkurt, “HoLEP, prostatın kapsülünü bırakarak lazer yöntemiyle sıyırıp mesaneye atmak ve oradan da yine kapalı yöntemle bir alet yardımıyla bu içeriye atılan dokuları kıymık hâline getirip dışarıya alma yöntemidir. Kanama azlığı, her büyüklükteki bir prostata uygulanabiliyor olması sayesinde tercih edilmektedir. Bu ameliyat, açık ameliyata alternatif bir yöntem olarak tıp literatürüne girdi. Özellikle kapalı ameliyatta kalan dokunun tamamen temizlenmesi, tekrar prostatın nüksetmemesi açısından faydalıdır” dedi.
