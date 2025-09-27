ABB konser soruşturması derinleşiyor: Yeni gözaltılar mı olacak?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında ABB konser soruşturması masaya yatırıldı.

"YENİ GÖZALTILAR BEKLENİYOR"

Ankara'daki soruşturmanın bugünkü tutuklamalarla beraber genişlemeye devam edeceğini söyleyen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik:

"İlk itirafçı Osman Cem Baştaş isimli bir şüpheli oldu. İtirafçı, "Konser düzenlemelerinde kararı başkanın özel kalemine önce soruyorduk sonra başkan onaylıyordu" demiş. Burası önemli çünkü Sayın Başkan ve ekibi bu işlerin dışında olduklarını söylemişlerdi. Zaten normalde de işleyiş böyle. Daire başkanları ihaleleri yapar, imza yetkisi de daire başkanlarındadır. Ama hiç bir belediyede başkanın onayı olmadan adım atılamaz, bunu da hepimiz biliyoruz. Başkanın haberi olmadan ne bir ihale yapılabilir, ne de bir alım yapılabilir. Her şeyi başkanlar bilir yani. Dolayısıyla herkesin bildiğini bugün Osman Cem Baştaş da savcılara itiraf etmiş. Benim bildiğim kadarıyla, bu soruşturmayı takip ediyorum Ankara'da, ilave bazı isimlerde itirafçı olmaya hazırlanıyor. Yeni itirafçılar çıkacak yani. 3-4 kişinin daha etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olacağı yönünde bilgi aldım. Tabi o Zaman bu dosya nereye uzanacak, kime uzanacak. Yeni itiraflar geldiğinde aynı İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da yeni gözaltılar da bekleniyor."

"154 MİLYON LİRA İÇ EDİLMİŞ"

Gazeteci Cem Küçük de, yaptığı açıklamada, "En kral sanatçı bir konserden 5 milyon alır, onunda 1 milyon lirası kalırmış! Başsavcılığa göre 154 milyon Lira iç edilmiş. Bu para nereye gitti?" diye sordu.

Soruşturmanın başka ilçelere de sıçrayabileceğini söyleyen Küçük, "Etimesgut ve Keçiören'i söylüyoruz. Keçiören Belediyesi çok konuşuluyor. Ben Keçiören'de çok şey duydum da savcılık bir şey yapmadığı için şimdi bir şey söylemeyeyim. Bir şey olur olmaz mı onu bilemem. Ama Çankaya için de aynı şey söyleniyor. O yüzden savcılık iddianamesini görmek lazım." diye konuştu.