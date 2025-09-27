Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek paylaşımı yaptı.
İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmayan sarı lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan Sumud Filosu'na destek paylaşımı geldi.
SUMUD FİLOSU'NA DESTEK PAYLAŞIMI
Milli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak ve insanlık dramına son vermek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.
GAZZE PAYLAŞIMI YAPTI
Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Sumud Filosu'na ithaf edilen bir görseli paylaşarak Gazze yolundaki filoya desteğini gösterdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı