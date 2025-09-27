Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmayan sarı lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan Sumud Filosu'na destek paylaşımı geldi.

SUMUD FİLOSU'NA DESTEK PAYLAŞIMI

Milli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak ve insanlık dramına son vermek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

GAZZE PAYLAŞIMI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Sumud Filosu'na ithaf edilen bir görseli paylaşarak Gazze yolundaki filoya desteğini gösterdi.