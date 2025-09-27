Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu&#039;na destek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek paylaşımı yaptı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmayan sarı lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan Sumud Filosu'na destek paylaşımı geldi.

SUMUD FİLOSU'NA DESTEK PAYLAŞIMI

Milli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak ve insanlık dramına son vermek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

GAZZE PAYLAŞIMI YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Sumud Filosu'na ithaf edilen bir görseli paylaşarak Gazze yolundaki filoya desteğini gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABB konser soruşturması derinleşiyor: Yeni gözaltılar mı olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Joao Pereira'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a büyük övgü - SporJoao Pereira'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a büyük övgüGalatasaray'da Mauro Icardi'den maç sonu serzeniş: Eleştirilere cevap verdi - SporIcardi'den maç sonu serzeniş: Eleştirilere cevap verdiAlanyaspor'un Galatasaray üzüntüsü: Tarihi fark atabilirdik, 6-1 bitebilirdi - Spor"Tarihi fark atabilirdik, 6-1 bitebilirdi"Okan Buruk korkutan haberi verdi: Soyunma odasında baygınlık geçirdi - SporOkan Buruk korkutan haberi verdiGalatasaray'da Uğurcan Çakır'dan kariyer rekoru: İnanılmazı başardı - SporUğurcan Çakır'dan kariyer rekoruGalatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku - SporGalatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku
Sonraki Haber Yükleniyor...