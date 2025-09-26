Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Sadettin Saran kararını verdi: Antalyaspor maçı sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran, son dönemde art arda kötü sonuçlar alan futbol takımında Sportif Direktör Devin Özek için kararını verdi.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kuruldu sarı lacivertli camianın 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, son haftalarda art arda kötü neticeler alan futbol takımında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. 

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç döneminde yeni sezonda göreve başlayan Sportif Direktör Devin Özek ile ilgili karar verildi.

KULÜPTE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı lacivertlilerde Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetim, genç Sportif Direktör Devin Özek'i kulüpte düşünmüyor.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Sportif Direktör Devin Özek'le yüz yüze görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni futbol yapılanmasında düşünülmediğini Özek'e iletti.

ANTALYA MAÇI SONRASI AÇIKLANACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor maçı sonrası ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

DEVİN ÖZEK'İN KARİYERİ

1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başladı, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev aldı.

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı. Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. 2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

BAYER LEVERKUSEN'DE SCOUTLIK GÖREVİ

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı. UEFA B Lisansı sahibi olan Devin Özek, Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmekte.

