Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ali Koç ile yarıştığı Genel Kurul'dan galip ayrılan Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları, tesisi ziyaret etti.

Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, üst üste yaşanan kayıpların ardından Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.