Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı

Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı

Fenerbahçe&#039;de kritik zirve! Sadettin Saran&#039;dan futbolcularla toplantı
Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nün 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takımı ile bir araya geldi. Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı - 1. Resim

Ali Koç ile yarıştığı Genel Kurul'dan galip ayrılan Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları, tesisi ziyaret etti.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı - 1. Resim

Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, üst üste yaşanan kayıpların ardından Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı - 2. Resim

AFAD duyurdu! Malatya'da deprem oldu
