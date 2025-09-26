Fenerbahçe'de kritik zirve! Sadettin Saran'dan futbolcularla toplantı
Fenerbahçe Kulübü'nün 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takımı ile bir araya geldi. Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ali Koç ile yarıştığı Genel Kurul'dan galip ayrılan Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerden Ertan Torunoğulları, tesisi ziyaret etti.
Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları, üst üste yaşanan kayıpların ardından Can Bartu Tesisleri’nde futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.
