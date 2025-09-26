Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam

Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sadettin Saran&#039;ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın, 2023 yılında yüzerek kıyıya çektiği iddia edilen bot, "Başkanın çektiği bot" notuyla 3 milyon TL’den satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'ın, başkan seçildikten sonra gündem olan botla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

SATIŞA ÇIKARILDI

Sadettin Saran'ın yüzerek karaya çıkardığı iddia edilen botun açılan bir ilanla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam - 1. Resim

"BAŞKANIN ÇEKTİĞİ BOT"

Online bir platformda "Başkanın çektiği bot" başlığıyla yayımlanan ilanda, bot için 3 milyon TL'lik fiyat biçildiği görüldü.

Saran'ın seçim zaferinin ardından ortaya çıkan videoda, denizde bozulan botun ipini beline bağlayarak karaya çektiği anlar yer aldı.

Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam - 2. Resim

"SADETTİN BEY KARAYA ÇEKİYOR"

Botta yer alan kişinin ise "Evet, bot arızalandı. Sadettin Bey karaya çekiyor şimdi" dediği duyuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Danimarka kıyılarında radar sistemi kapalı Rus savaş gemisi endişesi! Helikopterle deşifre oldular
