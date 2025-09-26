Sadettin Saran'ın yüzerek çektiği bot satışta: Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'ın, başkan seçildikten sonra gündem olan botla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

SATIŞA ÇIKARILDI

Sadettin Saran'ın yüzerek karaya çıkardığı iddia edilen botun açılan bir ilanla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

"BAŞKANIN ÇEKTİĞİ BOT"

Online bir platformda "Başkanın çektiği bot" başlığıyla yayımlanan ilanda, bot için 3 milyon TL'lik fiyat biçildiği görüldü.

Saran'ın seçim zaferinin ardından ortaya çıkan videoda, denizde bozulan botun ipini beline bağlayarak karaya çektiği anlar yer aldı.

"SADETTİN BEY KARAYA ÇEKİYOR"

Botta yer alan kişinin ise "Evet, bot arızalandı. Sadettin Bey karaya çekiyor şimdi" dediği duyuldu.