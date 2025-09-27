Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi

Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi
Magazin Haberleri  / HABER MERKEZİ

MasterChef Türkiye’de Mehmet Şef’in sert tepkisiyle stüdyodan kovulan Çağatay gündeme oturdu. Yaşanan gerginliğin ardından gözler Masterchef'in son bölümüne çevrildi. Yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyada “Çağatay yarışmadan diskalifiye mi edildi?” soruları peş peşe geldi. Peki, finalde genç yarışmacı hakkında nasıl bir karar verildi?

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Çağatay arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Balkondaki arkadaşlarıyla konuşan Çağatay’a sinirlenen Mehmet Şef, “Yeter ya, terbiyesiz! Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz, sen yukarıda makara yapıyorsun. Çık dışarı!” diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi - 1. Resim

ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

Olay sonrası sosyal medyada “Çağatay elendi mi?” sorusu merak konusu olurken, karar bölüm sonunda belli oldu. Stüdyoya geri dönen Çağatay, gözyaşları içinde özür dileyerek, “Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Haddimi aştım, çok büyük saygısızlık ettim. Siz bir öğretmensiniz, bir babasınız. Sonuç ne olursa olsun özür dilemek istedim” dedi.

Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi - 2. Resim

MEHMET ŞEFTEN ÇAĞATAY AÇIKLAMASI

Kararı Mehmet Şef’in vermesini isteyen Somer ve Danilo Şef’in ardından söz alan Yalçınkaya, “Birçok defa uyardık. Dün olan olay benim patlama nedenim değil ama yaptığın hareket beni kırdı. Bizim aramızda usta-çırak ilişkisi var. Sert bir yapım var ama genç insanları kaybetmemek için uğraştım” ifadelerini kullandı.

Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi - 3. Resim

MEHMET ŞEF KARARINI VERDİ

Mehmet Şef sonrasında Çağatay’ı affetti ve “Affederim. Takma kafana” diyerek genç yarışmacının elini sıktı. Çağatay yarışmaya devam ederken, stüdyoda yaşanan bu duygusal anlar izleyicilerin yüreğini burktu.

Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi - 4. Resim

KARAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya ise ikiye bölündü: Kimileri Mehmet Şef’in tepkisini haklı bulurken, kimileri Çağatay’ın özrünün samimiyetini öne çıkardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Kerem Aktürkoğlu'ndan anlamlı Gazze paylaşımı: Sumud Filosu'na destek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan film festivalinde flaş 'Gazze' çıkışı: Yaşananlar soykırımdan farksız! - Magazin"Yaşananlar soykırımdan farksız!"Hayko Cepkin’in Kayseri konseriyle ilgili Valilikten açıklama - MagazinHayko Cepkin’in Kayseri konseriyle ilgili Valilikten açıklama“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda… - Magazin“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdi - MagazinDerya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdiGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü” - MagazinGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü”Güllü’nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek - MagazinGüllü’nün cenaze programı belli oldu! Acı detay...
Sonraki Haber Yükleniyor...