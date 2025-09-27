Çağatay MasterChef’ten elendi mi? Kararı Mehmet Şef verdi

MasterChef Türkiye’nin son bölümüne Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Çağatay arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Balkondaki arkadaşlarıyla konuşan Çağatay’a sinirlenen Mehmet Şef, “Yeter ya, terbiyesiz! Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz, sen yukarıda makara yapıyorsun. Çık dışarı!” diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

Olay sonrası sosyal medyada “Çağatay elendi mi?” sorusu merak konusu olurken, karar bölüm sonunda belli oldu. Stüdyoya geri dönen Çağatay, gözyaşları içinde özür dileyerek, “Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Haddimi aştım, çok büyük saygısızlık ettim. Siz bir öğretmensiniz, bir babasınız. Sonuç ne olursa olsun özür dilemek istedim” dedi.

MEHMET ŞEFTEN ÇAĞATAY AÇIKLAMASI

Kararı Mehmet Şef’in vermesini isteyen Somer ve Danilo Şef’in ardından söz alan Yalçınkaya, “Birçok defa uyardık. Dün olan olay benim patlama nedenim değil ama yaptığın hareket beni kırdı. Bizim aramızda usta-çırak ilişkisi var. Sert bir yapım var ama genç insanları kaybetmemek için uğraştım” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞEF KARARINI VERDİ

Mehmet Şef sonrasında Çağatay’ı affetti ve “Affederim. Takma kafana” diyerek genç yarışmacının elini sıktı. Çağatay yarışmaya devam ederken, stüdyoda yaşanan bu duygusal anlar izleyicilerin yüreğini burktu.

KARAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya ise ikiye bölündü: Kimileri Mehmet Şef’in tepkisini haklı bulurken, kimileri Çağatay’ın özrünün samimiyetini öne çıkardı.